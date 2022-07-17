Хесус Медина: «ЦСКА может стать чемпионом. Мы способны обыгрывать «Зенит»

Хесус Медина считает, что ЦСКА может стать чемпионом России в этом сезоне.
Во вчерашнем матче 1-го тура Мир РПЛ московский клуб обыграл «Урал» со счетом 2:0.
– У ЦСКА получилась отличная игра против «Урала». Думаю, мы могли забить больше, но ничего страшного, это была первая игра в чемпионате. В следующем матче будем выглядеть лучше.
– ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне?
– Думаю, да, мы можем выиграть чемпионат. Главное – улучшать свои качества и играть лучше. На мой взгляд, мы способны обыгрывать «Зенит» и стать чемпионом. Наша задача – становиться лучше и идти от игры к игре, – сказал 25-летний футболист.
Рекордные 22 удара за тайм, свобода и веселье в чужой штрафной – эффектный старт Федотова в ЦСКА