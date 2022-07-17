Бахтиер Зайнутдинов: «В центре защиты нормально, но перестроиться было тяжело»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал матч первого тура РПЛ против «Урала» (2:0), а также высказался о своей новой позиции в защите.

– Очень рад, что победили в первом матче.

– Что Федотов сказал после матча?

– Что не стоит расслабляться, это только начало сезона.

– Насколько тебе комфортно в центральной защите? Тяжело ли было перестраиваться?

– В центре нормально, но перестроиться было тяжело.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

– «Зенит» уже потерял очки. Будете бороться за победу?

– Это только начало сезона, поэтому ничего не загадываем пока.

– Какие цели вообще ставите?

– Цыплят по осени считают, поэтому нечего сказать.

– Что у тебя за стычка была с Гаджимурадовым?

– Это эмоции, после матча руки пожали, поэтому в дружеских отношениях остались.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой