Бахтиер Зайнутдинов: «В центре защиты нормально, но перестроиться было тяжело»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал матч первого тура РПЛ против «Урала» (2:0), а также высказался о своей новой позиции в защите.
– Очень рад, что победили в первом матче.
– Что Федотов сказал после матча?
– Что не стоит расслабляться, это только начало сезона.
– Насколько тебе комфортно в центральной защите? Тяжело ли было перестраиваться?
– В центре нормально, но перестроиться было тяжело.
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– «Зенит» уже потерял очки. Будете бороться за победу?
– Это только начало сезона, поэтому ничего не загадываем пока.
– Какие цели вообще ставите?
– Цыплят по осени считают, поэтому нечего сказать.
– Что у тебя за стычка была с Гаджимурадовым?
– Это эмоции, после матча руки пожали, поэтому в дружеских отношениях остались.
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