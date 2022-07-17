Тухель учитывал бы при трансферах, привит ли игрок: «Ситуация с Канте и Лофтус-Чиком далека от идеала»

Главный тренер не спешил бы подписывать не привитых от игроков.

Ранее стало известно, что хавбеки и не поехали с командой в предсезонное турне по США из-за «статуса вакцинации».

– Стоит ли учитывать, привит ли футболист, когда решается вопрос о его трансфере?

– Да, нужно это делать. Я знаю некоторых игроков, которых хотелось бы подписать и в том случае, если бы они не были привиты. Но, конечно, сейчас этот фактор приходится учитывать.

Нголо и Рубен готовятся к сезону самостоятельно. Мы не можем заставлять их вакцинироваться. Но привиться сейчас – совершенно нормальное решение. Оба футболиста решили, что не будут этого делать.

Они понимают последствия. Конечно, мы не рады, что все так получается, мы бы хотели, чтобы они были с нами. Текущая ситуация далека от идеальной. Они работают с тренерами, но это не то же, что работа с командой, – сказал Тухель.