Лапорта о Левандовском: «Бавария» еще не ответила на предложение «Барсы». Постараемся выполнить требования Хави»

Президент «Барселоны» высказался о возможном трансфере Роберта Левандовского.

«Левандовски – игрок «Баварии». Я не хочу комментировать эту тему. Мне нечего сказать, есть только максимальное уважение к игроку и к мюнхенской «Баварии».

Из уважения к «Баварии» мы не можем углубляться в подробности об игроке с действующим контрактом. Они еще не ответили на наше предложение.

Мы постараемся выполнить требования . Мы усердно работаем, чтобы создать очень конкурентоспособную команду», – сказал .

Хет-трик Левандовского – три опоздания на тренировки «Баварии». Так сильно хочет в «Барсу»?