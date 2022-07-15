Лапорта о Левандовском: «Бавария» еще не ответила на предложение «Барсы». Постараемся выполнить требования Хави»

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Президент «Барселоны» высказался о возможном трансфере Роберта Левандовского.

«Левандовски – игрок «Баварии». Я не хочу комментировать эту тему. Мне нечего сказать, есть только максимальное уважение к игроку и к мюнхенской «Баварии».

Из уважения к «Баварии» мы не можем углубляться в подробности об игроке с действующим контрактом. Они еще не ответили на наше предложение.

Мы постараемся выполнить требования Хави. Мы усердно работаем, чтобы создать очень конкурентоспособную команду», – сказал Жоан Лапорта.

Хет-трик Левандовского – три опоздания на тренировки «Баварии». Так сильно хочет в «Барсу»?

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