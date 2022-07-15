ЦСКА представил форму на новый сезон, третий комплект – темно-синий. Презентация прошла на Московском ипподроме

показал три комплекта формы на сезон-2022/23.

«Домашний комплект формы выполнен в традиционных для армейского клуба цветах. Красный символизирует силу, смелость и страсть, а синий ассоциируется с уверенностью, спокойствием и хладнокровием. В гостевой форме мы сохранили привычные для наших болельщиков светлые тона.

В футбольном мире уже давно принято, что третий комплект получается необычным. Мы решили поэкспериментировать, и разбавили темно-синий цвет интересным и броским дизайном.

Все три комплекта формы изготовлены из переработанных материалов», – говорится в сообщении клуба.

Презентация формы прошла на Центральном Московском ипподроме.

Технический спонсор ЦСКА – компания .