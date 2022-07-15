«Ахмат» заявил, что сумма трансфера Агаларова меньше 1,5 млн евро. Контракт будет подписан на 3 года после медобследования

Гендиректор «Ахмата» заявил, что сумма трансфера меньше 1,5 млн евро.

«Гамид проходит в данный момент медобследование, после прохождения будет подписан контракт. Соглашение будет подписано на три года. Сумма трансфера – меньше 1,5 млн евро.

Переговоры – всегда непростой процесс. В данном случае все наше общение сводилось к тому, что мы нашли точки соприкосновения и компромиссы с «Уфой» и Гамидом.

Решили, что в плане развития его дальнейшей карьеры так будет целесообразно, все сошлось. Конечно, мы довольны, ведь получили лучшего бомбардира лиги», – сообщил Ахмед Айдамиров.

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