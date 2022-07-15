Артур Юсупов: «Были панические атаки после возвращения в «Динамо». Даже скорую вызывал однажды»

рассказал о панических атаках.

Футболист столкнулся с проблемами, когда вернулся в «Динамо» в 2019 году.

«В «Сочи» вообще ничего не напрягает. Заняли бы мы пятое место – нам бы никто ничего не сказал. Это важно – ощутил на себе после возвращения в «Динамо». Болельщики меня не приняли – могу признать, что был к этому не готов. У меня были отличные воспоминания о первом периоде в «Динамо», думал сердцем, а не головой. Возвращался домой, даже забыл, что писали, когда уходил в .

Фанаты «Динамо» посчитали, что я их предал. У меня другое мнение, но у каждого своя правда. Да, есть такие, как Игорь Акинфеев, который всю жизнь провел в одном клубе. Хотелось бы стремиться к этому. Но в 2015-м «Динамо» изначально не высказывало сильного желания продлить со мной контракт.

После возвращения в «Динамо» у меня начались панические атаки. Переживал из-за ситуации с фанатами, из-за того, что не было результата при неплохой игре. Пару месяцев было непросто, хотя не пропускал тренировки и матчи.

Мои панические атаки – ничего сверхъестественного, пена изо рта не идет. Ночью потряхивало, несколько раз прямо жестко. Однажды даже скорую вызывал. А так обычно – плохой сон, проблемы с дыханием. Не понимаешь, что с тобой происходит – и начинаешь сам себя накручивать», – поделился воспоминаниями полузащитник «Сочи» в разговоре сo Sports.ru.

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