Юсупов о 2-м месте «Сочи»: «Сами не ожидали. «Зенит» должен в каждом матче побеждать и чемпионом становиться, а нам прогнозировали 7-8 место»

Полузащитник «Сочи» подвел итоги сезона.

В 30-м туре сочинцы обыграли (5:1). Команда Владимира Федотова заняла 2-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

– В интервью говорили, что для вас главное – быть выше «Динамо». Из-за этого была особая мотивация на матч?

– Ну, может, не главное, но мне очень этого хотелось. Это дополняет мою радость. Старался сдерживаться, но было трудно.

– После гола Касьерры в ваш адрес свистели фанаты «Динамо».

– Мы фотографировались командой рядом, поэтому и у них была такая реакция, наверное. Но это футбол, мы же не на войне. Забиваешь голы – хочется радоваться. Думаю, они поймут.

– Мало кто ждал от такого результата по итогам сезона. В чем секрет?

– Может, в этом и секрет – «Зенит» должен в каждом матче побеждать и чемпионом становиться, а нам до сезона [прогнозировали] 7-8 место. А мы заняли второе. Сами даже не ожидали такого. Я хотел перед сезоном, чтобы мы финишировали выше, чем в сезоне-2020/21 («Сочи» занял пятое место).

– Не обидно, что «Динамо» так ярко награждены, а вам просто вручили поднос с медалями?

– Я и не видел этого. Мы там в раздевалке еще лучше отметили. Если честно, в раздевалке потратил больше эмоций, чем на поле.

– Могли бы в Лиге чемпионов в следующем сезоне играть...

– Сейчас не хочется об этом думать. Закончили сезон, было морально тяжело. Не хочется думать о проблемах.

– Вы как-то уж очень легко победили «Динамо».

– У нас агрессивная команда. Не случайно выиграли, а показали хороший футбол. Могли еще забить. Штучки три. Думаю, все по делу.

– Легионеры остаются?

– Не знаю. Хочется, чтобы остались, потому что хорошие ребята. Конкретно никто не говорит, что уедет. Но предложения наверняка есть у тех, кто хорошо сезон провел. У Касьерры, например. Классный сезон. Классный нападающий, – передает слова Юсупова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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