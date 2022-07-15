Агент об уходе Каттани из «Спартака»: «Непросто развивать стратегию, когда менеджмент меняется так часто»

Агент Ильи Кутепова высказался об уходе из .

Итальянец занимал пост спортивного директора красно-белых.

— Могу только сказать, что «Спартак» потерял человека, который действительно знает футбол. Каттани делал все возможное, чтобы помочь клубу. Его уход — серьезная потеря, у него не было времени привить свой метод работы.

Я не знаю причин его решения и не люблю осуждать других. Я желаю «Спартаку» найти правильный баланс, потому что непросто развивать стратегию, когда менеджмент меняется так часто. Но мы говорим о самом популярном клубе в России, и я желаю удачи Луке, «Спартаку» и их новому спортивному директору Реброву, надеюсь, он поможет клубу получить важные трофеи.

— Какие главные заслуги Каттани можно отметить?

— Он проделал отличную работу, продав Айртона вместо того, чтобы потерять деньги. Лука осуществил трансфер Жиго за 500 тысяч евро, и при этом игрок остался в команде до конца сезона. Также можно отметить и продажу Понсе, – сказал Дамиано Драго.