Газзаев о Березуцких в ЦСКА: «Для первого сезона работали неплохо. Могли бы продолжать»

оценил работу братьев Березуцких в тренерском штабе ЦСКА.

«В ЦСКА, к сожалению, за последние четыре года, по-моему, 4 или 5 тренеров поменялось. Это не говорит о стабильности. Для первого сезона Березуцкие работали достаточно неплохо. Заняли пятое место, были неплохие матчи и отрезки. Ну, сразу ничего не бывает. Мне кажется, они могли бы продолжать.

И то же самое Федотов, у которого была блестящая команда в «Сочи». Условия прекрасные, мне кажется, этот проект нужно было доводить до конца», — сказал экс-тренер ЦСКА.