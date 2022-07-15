Федотов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы к общественному мнению прислушались. Не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах»

не поддержал решение ввести в паспорт болельщика.

– Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались. Я не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах. Все проходит мирно, везде куча камер. Любое правонарушение можно установить дистанционно, никто не уйдет от наказания.

Тот факт, что матч с «Сочи» стал последним для фанатов, несправедлив по отношению к ним. Они приняли осознанное и выстраданное решение. Нам их будет не хватать. Но мы приложим все усилия своей игрой, чтобы они вернулись.

– Можно ли изменить решение по Fan ID?

– Изменить можно все, если правильно к этому относиться. Я не знаю, что несет под собой решение ввести Fan ID. Через эту процедуру нужно пройти и игрокам, и тренерам.

У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне. Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики все-таки вернулись на трибуны.

Футбол сейчас должен быть развлечением, которое объединяет людей, – сказал главный тренер .