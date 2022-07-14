Анчелотти о «Реале»: «Новых трансферов не будет, у нас все и так в порядке»

Главный тренер сообщил, что новых трансферов ждать не стоит.

«С приходом Тчуамени и Рюдигера уровень команды вырастет. Антонио – отличный центральный защитник, способный сыграть на разных позициях. Орельен тоже может выступать в полузащите в разных ролях. Он молод, но уже играет за сборную Франции.

Конкуренция в команде – ключ к успеху. Конечно, этим игрокам потребуется какое-то время на адаптацию, но она должна пройти быстро, поскольку они очень хорошие футболисты.

Я могу сказать вам, что новых трансферов у нас не будет. У нас все и так в порядке», – отметил Анчелотти.