«Динамо» не может договориться по защитнику Парагвая U23 Фернандесу. «Гуарани» хочет 4 млн евро

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«Динамо» пока не договорилось о трансфере защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса Урбьеты.

Московский клуб продолжает переговоры с «Гуарани» по 22-летнему центральному защитнику, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на парагвайский источник, близкий к игроку.

«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса 4 млн евро, «Динамо» предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Альмерии», «Атлетико Минейро», «Боки Хуниорс» и еще одного клуба из Бразилии», – сказал источник.

Сообщалось, что игрок согласился на переход в «Динамо».

Фернандес выступает за молодежную сборную Парагвая U23. В этом сезоне он провел за «Гуарани» 20 матчей и забил один гол.

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