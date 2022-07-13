«Динамо» не может договориться по защитнику Парагвая U23 Фернандесу. «Гуарани» хочет 4 млн евро

«Динамо» пока не договорилось о трансфере защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса Урбьеты.

Московский клуб продолжает переговоры с «Гуарани» по 22-летнему центральному защитнику, сообщает со ссылкой на парагвайский источник, близкий к игроку.

«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса 4 млн евро, предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Альмерии», , и еще одного клуба из Бразилии», – сказал источник.

Сообщалось, что игрок согласился на переход в «Динамо».

Фернандес выступает за молодежную сборную Парагвая U23. В этом сезоне он провел за 20 матчей и забил один гол.