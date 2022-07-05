«Динамо» готово заплатить до 6 млн евро за хавбека «Атлетико Минейро» Рубенса

интересуется полузащитником .

По информации Goal, московский клуб готов заплатить за Рубенса Диаса от 5,5 до 6 миллионов евро.

«Динамо» еще не сделало официальное предложение. Представитель клуба приедет в Бразилию, чтобы провести переговоры с руководством «Атлетико».

Контракт 21-летнего Рубенса с бразильским клубом рассчитан до декабря 2023 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 50 миллионов евро.

За «Атлетико Минейро» Рубенс провел 23 матча, забил 1 гол, отдал 1 голевой пас и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.