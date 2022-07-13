«Челси» хочет купить Аке на следующей неделе. Трансфер защитника «Сити» оценивается в 45 млн фунтов

рассчитывает вернуть защитника на следующей неделе.

Лондонцы продолжают переговоры о трансфере 27-летнего игрока сборной Нидерландов, сделка оценивается в 45 млн фунтов.

Ранее «Челси» и Аке согласовали личный контракт, сейчас клубы обсуждают стоимость и формулу трансфера.

В 2010 году защитник перешел в академию «Челси» из «Фейеноорда», но не сумел закрепиться в составе «синих». Он выступал в аренде в «Рединге», «Уотфорде» и «Борнмуте». За «Сити» Аке играет с 2020 года.