«Абаскаль – это авантюра. «Спартак» мог бы обратить внимание на Талалаева, Тихонова, Юрана, Аленичева». Гершкович о тренерах

Глава Объединения отечественных тренеров высказался о из «Спартака».

поделился мнением после матча за OLIMPBET Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом» (0:4).

– По большому счету состоялся товарищеский матч. К тому же у «Спартака» было недостаточно времени для подготовки. Но, как бы то ни было, игра показала, что проблем очень много. И главная из них – неопытный человек во главе команды. На мой взгляд, приглашение Абаскаля – авантюра.

Всему голова – тренер. У Абаскаля же ни опыта, ни знания специфики нашего футбола. Он успел только познакомиться с игроками.

– Ходили слухи, что перед этим сезоном Талалаев числился у «Спартака» среди кандидатов на должность нового главного тренера, да помешало наличие соглашения с «Ахматом».

– Выбор этого специалиста был бы разумным решением. «Спартак» мог бы также обратить внимание и на кого-то из своих бывших игроков. Тихонов, Юран, Аленичев – все они, с одной стороны, самостоятельные фигуры, имеющие за плечами достаточный опыт работы. С другой, пропитаны историческим спартаковским духом. А выбор Абаскаля считаю непрофессиональным, хотя и желаю ему удачи.

Впрочем, в «Спартаке» давно происходят непредсказуемые вещи. За 18 с половиной лет больше двух десятков назначений главных тренеров. А сколько за это время побывало спортивных директоров! Системность в управлении коллективом в не просматривается, – сказал Гершкович.