Глебов о судействе: «В одном эпизоде рефери «Ростову» не свистел, в другом – «Спартаку» свистел. Грех жаловаться»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов оценил судейство в матче РПЛ со «Спартаком» (3:2).
— Как тебе судейство? У «Спартака» много вопросов по нему, в частности, у Салиховой.
— Пусть задает вопросы арбитрам.
— Согласен с пенальти и отмененным голом в ваши ворота?
— Пусть судейский комитет разбирает эти моменты. Не мне решать. Бывало и такое, когда рефери в одном эпизоде нам не свистел, в другом «Спартаку» свистел. Поэтому сейчас на арбитров грех жаловаться.
— Объективны?
— Плюс-минус. Повторю: пусть разбирается судейский комитет. Это его работа, – сказал Глебов.
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