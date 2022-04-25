Глебов о судействе: «В одном эпизоде рефери «Ростову» не свистел, в другом – «Спартаку» свистел. Грех жаловаться»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Данил Глебов Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек «Ростова» Данил Глебов оценил судейство в матче РПЛ со «Спартаком» (3:2).

— Как тебе судейство? У «Спартака» много вопросов по нему, в частности, у Салиховой.

— Пусть задает вопросы арбитрам.

— Согласен с пенальти и отмененным голом в ваши ворота?

— Пусть судейский комитет разбирает эти моменты. Не мне решать. Бывало и такое, когда рефери в одном эпизоде нам не свистел, в другом «Спартаку» свистел. Поэтому сейчас на арбитров грех жаловаться.

— Объективны?

— Плюс-минус. Повторю: пусть разбирается судейский комитет. Это его работа, – сказал Глебов.

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