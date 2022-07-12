Глебов об уходе из «Ростова»: «Если руководство скажет, что клубу нужны средства, буду разговаривать с другими командами»

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Полузащитник Данил Глебов рассказал о возможном уходе из «Ростова».

Меня часто спрашивают об уходе из «Ростова». Если ко мне придет руководство клуба и скажет: «Даня, клубу нужны средства, на тебя есть предложения», буду разговаривать с другими клубами. Если кто-то мной заинтересуется, но «Ростов» откажет, не буду плакать и просить отпустить.

«Ростов» подписал пацана из тонущего «Анжи» и дал шанс полноценно заиграть в РПЛ – мне кажется, это нужно ценить. 

Мне хочется, чтобы все было по-мужски. Чтобы, встретившись через какое-то время, мы смогли смотреть друг другу в глаза, здороваться и спрашивать: «Как дела?» – сказал капитан желто-синих в монологе для Sports.ru.

«Ростов» взял пацана из тонущего «Анжи». Это нужно ценить». Монолог Глебова о лидерстве

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