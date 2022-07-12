Василий Березуцкий о работе в клубе Медиалиги: «Это чистой воды прикол. Работать по-серьезке не планирую, но буду давать советы»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия любительский футбол Георгий Джикия Александр Соболев Медиалига Футбол

Василий Березуцкий отреагировал на слухи о работе в Медиалиге.

Ранее появилась информация, что бывший тренер ЦСКА станет помощником главного тренера в клубе «Бей Беги», который создали игроки «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.

«Это был чистой воды прикол. Я просто заехал на матч к знакомым ребятам. Работать по-серьезке я там, конечно, не планирую.

Но давать какие-то советы обязательно буду. Причем не только этой команде, а еще и Jipsy», – сказал Березуцкий.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

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