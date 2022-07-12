Василий Березуцкий о работе в клубе Медиалиги: «Это чистой воды прикол. Работать по-серьезке не планирую, но буду давать советы»

отреагировал на слухи о работе в Медиалиге.

Ранее появилась информация, что бывший тренер станет помощником главного тренера в клубе «Бей Беги», который создали игроки и .

«Это был чистой воды прикол. Я просто заехал на матч к знакомым ребятам. Работать по-серьезке я там, конечно, не планирую.

Но давать какие-то советы обязательно буду. Причем не только этой команде, а еще и Jipsy», – сказал Березуцкий.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ