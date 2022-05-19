«Ростов» хочет купить Кравцова у «Зенита», если продаст Глебова

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов интересен «Ростову».
«Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что южане могут приобрести 19-летнего полузащитника в случае, если Данил Глебов сменит клуб.
В нынешнем сезоне Кравцов выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды из «Зенита». Сообщалось, что сине-бело-голубые не продлят контракт с Магомедом Оздоевым и вернут Кирилла из аренды.
В этом сезоне Кравцов отыграл 10 матчей за «Нижний Новгород» в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна здесь.
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