«Ростов» хочет купить Кравцова у «Зенита», если продаст Глебова

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов интересен .

«Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что южане могут приобрести 19-летнего полузащитника в случае, если сменит клуб.

В нынешнем сезоне Кравцов выступал за на правах аренды из . Сообщалось, что сине-бело-голубые не продлят контракт с Магомедом Оздоевым и вернут Кирилла из аренды.

В этом сезоне Кравцов отыграл 10 матчей за «Нижний Новгород» в , забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна здесь.

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