Фред: «МЮ» был недостаточно хорош в прошлом сезоне, но все позади. Нас ждут большие успехи»

Хавбек призвал выступить в новом сезоне лучше, чем в минувшем.

«МЮ» – огромный клуб, один из крупнейших в мире, поэтому всегда будут ходить слухи о происходящем в раздевалке и о многих других вещах. Нам нужно свести это к минимуму.

К сожалению, в СМИ появляется много фальшивых новостей, которые пытаются навредить нашей команде.

В прошлом сезоне мы не лучшим образом выступали в чемпионате, были недостаточно хороши во всем, что делали. Но теперь все позади. Теперь нужно думать лишь о будущем, о следующем сезоне. Надо забыть о прошлом, выявив сделанные ошибки и постаравшись их не повторять.

Тен Хаг – отличный тренер. Я уверен, что нас ждут большие успехи. Он очень подробно все объясняет, всегда что-то требует от нас, постоянно с нами общается. Это важно для меня и для команды», – сказал Фред.