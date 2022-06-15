Манчини об обновлении сборной: «Рискованный путь, но это не перечеркивает того, чего Италия добилась раньше. Будут и успехи, и неудачи»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча с Германией (2:5) в Лиге наций.

«Жаль, что так получилось, то у хорошая команда, и мы знали это. Мы предоставили им слишком много свободного пространства в первом тайме.

Несмотря на результат, были и позитивные моменты, но, конечно, есть сожаление. Сегодня мы допускали ошибки, потому что оборонялись не лучшим образом командно. У нас не все получалось, мы старались отыграться, раскрывались под их контратаки, а это всегда рискованно».

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«Это наш путь, и он рискованный, но это абсолютно не перечеркивает того, чего мы добились раньше. Будут и успехи, и неудачи. Борьба в группе еще далеко не завершена, посмотрим, что будет в сентябре.

Сегодня на поле вышли очередные дебютанты, у нас было 4-5 голевых моментов, но Германия играла лучше», – сказал Манчини.

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