«Коновалов и Лодыгин – не в топ-лигах, Лунев сыграл в Бундеслиге всего один матч. Хайкин в «Буде-Глимт» – что за чемпионат?» Ломаев о вратарях-россиянах

Иван Ломаев высказался о российских вратарях, играющих в Европе.

– Вы говорили про Европу. Реален ли ваш переезд?

– Прямо сейчас? Никто не уезжал в текущих условиях.

– – в Португалию.

– Он вернулся в свой бывший клуб. Там его уже знают, знают его игровые и человеческие качества.

– Где вы видите себя?

– В любой из пяти топ-лиг. Конечно, играть в АПЛ – мечта, там играют лучшие футболисты. Но сейчас я даже не узнаю по поводу переходов в Европу.

– Тем не менее, прямо сейчас несколько вратарей играют в Европе: Иван Коновалов, , , Никита Хайкин.

– Коновалов и Лодыгин – не в топ-лигах, Лунев сыграл в Бундеслиге всего один матч. Хайкин хорошо выступал в Лиге конференций, побеждал там «Рому», молодец. Но и он не выступает в топ-чемпионате.

– Почему только у Хайкина более-менее складывается карьера в Европе?

– Он никогда на высоком уровне не играл в России. У него несколько гражданств, владеет несколькими языками, у него хорошее образование.

И получал он это не здесь. Но все равно: – что за чемпионат? Вопрос в том, что он с детства жил в Европе.

– Как и Черышев.

– Поэтому он и играл в «Валенсии». Хоть он и сидел чаще на замене, но это «Валенсия», здесь конкуренция больше, – сказал вратарь .