«Арсеналу» интересен Пакета, но он считает требования «Лиона» – 65 млн евро и бонусы – завышенными

Полузащитник «Лиона» может продолжить карьеру в .

По информации журналиста CBS Бена Джейкобса, интерес к приобретению бразильца есть у . Французский клуб готов продать хавбека, однако хочет получить за него как минимум 65 млн евро и бонусы.

«Канониры» считают сумму завышенной и потому не делают предложение.

При этом президент «Лиона» сообщил, что у клуба все же есть предложения по игроку, не уточнив, от кого именно.

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