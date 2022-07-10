«Арсеналу» интересен Пакета, но он считает требования «Лиона» – 65 млн евро и бонусы – завышенными

Теги Лион премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Жан-Мишель Олас Лукас Пакета Футбол

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации журналиста CBS Бена Джейкобса, интерес к приобретению бразильца есть у «Арсенала». Французский клуб готов продать хавбека, однако хочет получить за него как минимум 65 млн евро и бонусы.

«Канониры» считают сумму завышенной и потому не делают предложение.

При этом президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что у клуба все же есть предложения по игроку, не уточнив, от кого именно.

Пакета из «Лиона» травмировался из-за... воздушного змея. Нет, это еще не самая нелепая травма в истории

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