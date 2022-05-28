«Ньюкасл» может купить хавбека «Лиона» Пакета за рекордные 50 млн фунтов

Теги Лион Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Лукас Пакета Футбол

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Лиона» Лукасом Пакета.

Английский клуб рассматривает возможность приобретения 24-летнего игрока сборной Бразилии предстоящим летом.

Переход Пакета оценивается в 50 млн фунтов, и в случае сделки это будет рекордный трансфер в истории «Ньюкасла».

На данный момент «сороки» большего всего заплатили за хавбека Бруно Гимараэса – 42 млн евро в январе тому же «Лиону».

В 35 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету Пакета 9 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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