«Ньюкасл» может купить хавбека «Лиона» Пакета за рекордные 50 млн фунтов

«Ньюкасл» интересуется полузащитником .

Английский клуб рассматривает возможность приобретения 24-летнего игрока сборной Бразилии предстоящим летом.

Переход Пакета оценивается в 50 млн фунтов, и в случае сделки это будет рекордный трансфер в истории .

На данный момент «сороки» большего всего заплатили за хавбека Бруно Гимараэса – 42 млн евро в январе тому же «Лиону».

В 35 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету Пакета 9 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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