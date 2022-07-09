Адебайор считает Роналду лучше Месси: «250 процентов. Он тренируется до тренировки, после нее, после матча, в выходной»

ответил на вопрос о и Криштиану Роналду.

– Самая ценная футболка [в коллекции] – чья?

– .

– А после какой игры ты с ним поменялся?

– Ну, одну я получил, когда за «Арсенал» сыграл против него в Манчестере, а вторую он мне подарил, когда мы уже вместе играли в «Мадриде».

Мне очень нравится ментальность этого игрока. Не только как он играет – мы все обожаем, как он играет. Но меня в нем больше всего подкупает огромное желание работать.

Он тренируется до тренировки. Потом официальная тренировка. После нее он продолжает тренироваться. После матча он тоже тренируется. В выходной он тоже тренируется.

– То есть в ответ на наскучивший уже вопрос «Месси или Роналду» от тебя прозвучит «Роналду»?

– Да, 250 процентов – Роналду, – сказал экс-нападающий.