Адебайор считает Роналду лучше Месси: «250 процентов. Он тренируется до тренировки, после нее, после матча, в выходной»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эммануэль Адебайор премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Эммануэль Адебайор ответил на вопрос о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. 

– Самая ценная футболка [в коллекции] – чья?

Криштиану Роналду.

– А после какой игры ты с ним поменялся?

– Ну, одну я получил, когда за «Арсенал» сыграл против него в Манчестере, а вторую он мне подарил, когда мы уже вместе играли в «Мадриде».

Мне очень нравится ментальность этого игрока. Не только как он играет – мы все обожаем, как он играет. Но меня в нем больше всего подкупает огромное желание работать.

Он тренируется до тренировки. Потом официальная тренировка. После нее он продолжает тренироваться. После матча он тоже тренируется. В выходной он тоже тренируется.

– То есть в ответ на наскучивший уже вопрос «Месси или Роналду» от тебя прозвучит «Роналду»?

– Да, 250 процентов – Роналду, – сказал экс-нападающий.

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