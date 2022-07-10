Андрей Мостовой: «В «Зените» сумасшедшая конкуренция, поэтому он и идет на 1-м месте»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек Андрей Мостовой объяснил, за счет чего «Зениту» удается выигрывать РПЛ.

– Не боишься, что будешь играть меньше? Конкуренция на твою позицию увеличилась.

– В «Зените» в любом случае конкуренция сумасшедшая. Стану еще сильнее.

Поэтому «Зенит» и идет на первом месте, ибо можно спокойно набрать два состава игроков. Посмотрим, что будет дальше.

– В январе ты говорил, что был недоволен ситуацией с игровым временем. Как сейчас?

– Пока сезон не начался. Только первая игра прошла. Удивлен, что сыграл, ибо не должен был. Травму небольшую получил.

Нужно время, чтобы посмотреть, как будет складываться ситуация. Пару месяцев есть, – сказал Мостовой.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные