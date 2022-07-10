Андрей Мостовой: «В «Зените» сумасшедшая конкуренция, поэтому он и идет на 1-м месте»

Хавбек Андрей Мостовой объяснил, за счет чего «Зениту» удается выигрывать .

– Не боишься, что будешь играть меньше? Конкуренция на твою позицию увеличилась.

– В в любом случае конкуренция сумасшедшая. Стану еще сильнее.

Поэтому «Зенит» и идет на первом месте, ибо можно спокойно набрать два состава игроков. Посмотрим, что будет дальше.

– В январе ты говорил, что был недоволен ситуацией с игровым временем. Как сейчас?

– Пока сезон не начался. Только первая игра прошла. Удивлен, что сыграл, ибо не должен был. Травму небольшую получил.

Нужно время, чтобы посмотреть, как будет складываться ситуация. Пару месяцев есть, – сказал Мостовой.