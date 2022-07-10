Хлусевич о 0:4 от «Зенита»: «Спартак» получил опыт и войдет в сезон с большей агрессией»

Хавбек «Спартака» прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4).

Матч за OLIMPBET Суперкубок России прошел на «Газпром Арене».

– Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады.

– Первые 25 минут «Спартак» провел хорошо, а потом все пошло не так. Что случилось?

– Да, в начале все получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть.

– Возможно, психологически на команду повлиял первый пропущенный мяч после шального удара Сергеева?

– Да, первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло.

– Что можешь сказать по своей игре? Мне показалось, тебе было не очень комфортно на позиции правого защитника при двух центральных.

– Я не первый раз играл крайнего защитника, для меня это не проблема. Вполне хорошая позиция.

– Если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, результат был бы другим?

– Возможно, но никто этого точно не знает.

– Как после такого поражения входить в сезон? Не будет ли у команды подавленности?

– Наверное, наоборот. Мы получили опыт и войдем в сезон с большей агрессией.

– С Бакаевым пересекался?

– Да, до начала матча в подтрибунке.

– И как?

– Просто поздоровались.

– В раздевалку «Спартака» до или после игры Бакаев заходил?

– Нет, – сказал Хлусевич.

«Зенит» победил «Спартак» на классе, но не наиграл на 4:0 (признал даже Семак). Сантос – лучший игрок