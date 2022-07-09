Министр спорта РФ: «Eсли легионеров много, возможностей для россиян меньше. С повышением внутренней конкуренции выше вероятность, что сборная будет радовать на чемпионатах»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об участии легионеров в чемпионате России.

«Для улучшения результатов сборной России нужно создать условия конкуренции для российских футболистов.

Мы часто говорим о роли и количестве легионеров, у каждого спортсмена должна быть мотивация попасть в сборную и профессиональный клуб. А если очень много легионеров выступает, то меньше возможностей для российских спортсменов попасть в клуб и повышать свой уровень мастерства.

Сборная формируется из тех, кто играет в клубах, и если там большинство легионеров, а они не могут играть за национальную команду, то ответ очевиден.

Как только у нас будет внутренняя сильная конкуренция, то вероятность того, что сборная будет сильнее и будет нас радовать на разного уровня чемпионатах, повышается», – сказал Матыцин.

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