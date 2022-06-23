Матыцин о товарищеском матче с Индией: «Можем проработать варианты, если возникнет такое желание»

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Сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Индии

Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин. 

«В рамках нашего сотрудничества готовы обсудить организацию совместных сборов и спортивных мероприятий.

Что касается футбола – если возникнет такое желание у Индии, то можем проработать варианты совместно с РФС. Сборная России располагается на 36-й строчке рейтинга ФИФА, сборная Индии – на 106-й строчке.

Готовы также проводить обмен тренерским опытом в рамках организации специальных семинаров для российских и индийских тренеров», – сказал Матыцин. 

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