Матыцин о товарищеском матче с Индией: «Можем проработать варианты, если возникнет такое желание»

может провести товарищеский матч с национальной командой .

Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«В рамках нашего сотрудничества готовы обсудить организацию совместных сборов и спортивных мероприятий.

Что касается футбола – если возникнет такое желание у Индии, то можем проработать варианты совместно с РФС. Сборная России располагается на 36-й строчке рейтинга ФИФА, сборная Индии – на 106-й строчке.

Готовы также проводить обмен тренерским опытом в рамках организации специальных семинаров для российских и индийских тренеров», – сказал Матыцин.