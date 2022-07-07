Новичок «ПСЖ» Витинья не выбрал между Месси и Роналду: «Два футбольных монстра. Сравнивать их невозможно»

Игрок «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья не смог выбрать между и .

– Как Данилу и Нуну Мендеш, вы войдете в число игроков, которые играют и рядом с Месси, и рядом с Криштиану Роналду. Вы знаете, каким будет вопрос: кого из них вы бы предпочли?

– А вы, вероятно, уже знаете мой ответ: сравнивать их невозможно, это два футбольных монстра. И сыграть рядом с ними обоими – большая честь.

– Помимо Месси, в играют Мбаппе и Неймар. Вас пугает мысль о том, чтобы постоянно находиться рядом с этими звездами?

– Не думаю, что кого-то это пугает. Думаю, мне повезло, что они будут моими партнерами по команде. Считаю честью возможность делить с ними раздевалку, работать рядом на тренировках, выходить вместе на матчи. Я сделаю все ради того, чтобы все было хорошо.

– Вы с Мбаппе примерно одного возраста – разница всего в несколько месяцев. Он уже достиг мирового уровня и стал одной из главной звезд проекта «ПСЖ». Чем он вдохновляет вас?

– Он вдохновляет меня тем, что... Я хочу достичь его уровня. У него невероятный уровень, это один из лучших игроков мира. Я сделаю все, чтобы достичь этого уровня. Я в лучшем клубе для этого. Но впереди много работы.

Я способен на это благодаря упорному труду, а также помощи от команды. Именно с этой точки зрения я смотрю на него – вижу в нем вдохновение, чтобы достичь того уровня, на котором находится он, – сказал новичок парижан.