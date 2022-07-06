Дэнни Миллз: «Месси – величайший, но взяли бы его сейчас в топ-клуб АПЛ? Вряд ли»

Экс-защитник сборной Англии Дэнни Миллз считает, что Лионелю Месси нет места в АПЛ.
– Взяли бы вы сейчас Лионеля Месси, величайшего футболиста на моей памяти? Я не наблюдал воочию за игрой Кройффа, Марадоны, но Месси – лучший футболист из тех, кого я видел.
Знаю, что показатели Роналду могут быть чуть лучше, что он лучше проявляет себя в важных матчах и все такое, но с точки зрения чистого футбольного мастерства Месси величайший.
Но взяли бы вы сейчас его к себе в команду? Вряд ли.
– Разве это не зависит от команды? То есть вы хотите сказать – мы говорим о 4-5 ведущих клубах АПЛ, естественно, – что желающих в лиге не нашлось бы?
– Думаю, что нет.
– «Ливерпуль»?
– Нет.
– Нет.
– «Тоттенхэм»?
– Нет, думаю, что нет, – заявил Миллз.