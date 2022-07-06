Дэнни Миллз: «Месси – величайший, но взяли бы его сейчас в топ-клуб АПЛ? Вряд ли»

Экс-защитник сборной Англии Дэнни Миллз считает, что Лионелю Месси нет места в .

– Взяли бы вы сейчас , величайшего футболиста на моей памяти? Я не наблюдал воочию за игрой Кройффа, Марадоны, но Месси – лучший футболист из тех, кого я видел.

Знаю, что показатели Роналду могут быть чуть лучше, что он лучше проявляет себя в важных матчах и все такое, но с точки зрения чистого футбольного мастерства Месси величайший.

Но взяли бы вы сейчас его к себе в команду? Вряд ли.

– Разве это не зависит от команды? То есть вы хотите сказать – мы говорим о 4-5 ведущих клубах АПЛ, естественно, – что желающих в лиге не нашлось бы?

– Думаю, что нет.

– ?

– Нет.

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– Нет.

– ?

– Нет, думаю, что нет, – заявил Миллз.