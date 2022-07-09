Дюков о пиве на стадионах: «Разговоры ведутся. Будут ли решения в ближайшее время – пока непонятно»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Александр Дюков Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

Президент РФС сообщил, что ситуация с продажей пива на стадионах остается неясной. 

– Про пиво сейчас нет смысла говорить?

– Разговоры ведутся, обсуждения есть, но будут ли приняты решения в ближайшее время, пока непонятно.

– В какой стадии вопрос по Кубку Лиги?

– Это один из возможных вариантов структуры соревнований следующего сезона. Обсуждаются различные варианты, в том числе и этот, – сказал Александр Дюков

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