ЦСКА отказался от Магнуссона из-за его финансовых запросов. Для защитника предложение клуба было недостаточно хорошим

не вернется в .

Как сообщает , московский клуб отказался от подписания контракта с 29-летним исландцем.

Армейцы не захотели удовлетворять финансовые запросы защитника и решили сделать выбор в пользу другого игрока.

В ближайшие дни защитник подпишет соглашение с другим клубом. Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год, в мае он покинул команду в качестве свободного агента.

Агент игрока объяснил, почему его клиент отклонил предложение ЦСКА о новом контракте.

«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим», – сказал «Чемпионату».