ЦСКА отказался от Магнуссона из-за его финансовых запросов. Для защитника предложение клуба было недостаточно хорошим

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Мартин Далин агенты Хердюр Магнуссон Спорт-Экспресс Чемпионат.com деньги Футбол

Хердюр Магнуссон не вернется в ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб отказался от подписания контракта с 29-летним исландцем.

Армейцы не захотели удовлетворять финансовые запросы защитника и решили сделать выбор в пользу другого игрока.

В ближайшие дни защитник подпишет соглашение с другим клубом. Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год, в мае он покинул команду в качестве свободного агента.

Агент игрока объяснил, почему его клиент отклонил предложение ЦСКА о новом контракте.

«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим», – сказал Мартин Далин «Чемпионату».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные