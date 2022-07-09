ЦСКА отказался от Магнуссона из-за его финансовых запросов. Для защитника предложение клуба было недостаточно хорошим

Хердюр Магнуссон не вернется в ЦСКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб отказался от подписания контракта с 29-летним исландцем.
Армейцы не захотели удовлетворять финансовые запросы защитника и решили сделать выбор в пользу другого игрока.
В ближайшие дни защитник подпишет соглашение с другим клубом. Магнуссон играл за красно-синих с 2018 по 2022 год, в мае он покинул команду в качестве свободного агента.
Агент игрока объяснил, почему его клиент отклонил предложение ЦСКА о новом контракте.
«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим», – сказал Мартин Далин «Чемпионату».