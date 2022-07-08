Адебайор о Павлюченко: «Он приходил немного пьяный каждый раз, когда не попадал в заявку, а это бывало часто. Менталитет русских и африканцев похож»

рассказал о нарушениях режима в Англии.

«Я играл против Павлюченко и вместе с ним. Он классный русский парень. Каждый день видишь его и не можешь понять, какое у него настроение.

Каждый раз, когда он не попадал в заявку, а это бывало часто, он приходил немного пьяный.

Вообще, менталитет русских и африканцев похожий. Они тоже любят приглашать к себе гостей в дом. Любят веселиться, выпить вместе. В этом они похожи на африканцев», – заявил экс-форвард о бывшем партнере по клубу.

Ранее Адебайор сказал о Павлюченко: «Раз пришел на тренировку пьяным, реально пахло. Я спросил – он только развел руками». Роман ответил: «Сказочник. Я никогда пьяным на тренировки не приходил, тем более в Англии».