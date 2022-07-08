Тарасов о слухах про измены: «Идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое! Моя жена самая лучшая»

резко отреагировал на обвинения в измене.

Появлялась информация, что бывший игрок «Локомотива» и «Рубина» не живет с супругой Анастасией Костенко и переехал к любовнице.

«Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю!

Кто занимается такими вбросами – идите в жопу от моей семьи, оставьте нас в покое! Ребята, всем любви, занимайтесь своими делами!» – опроверг слухи бывший футболист.

Костенко – третья жена Тарасова. У пары трое детей – дочери Милана и Ева и сын Алексей.