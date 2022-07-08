Юрист Прокопец про иск РФС в CAS: «В мире сильны антироссийские настроения. ФИФА и УЕФА опираются на угрозу безопасности соревнований»

Спортивный юрист рассказал о ходе заседания по иску от РФС.

Во вторник состоялось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором рассматривался иск РФС по поводу исключения российских сборных из международных соревнований. 11 июля пройдет заседание, касающееся российских клубов, отстраненных от еврокубков.

– Насколько продуктивным получилось вторничное заседание CAS?

– Готов рассказать в общих чертах, без деталей, поскольку мы связаны отношениями с заказчиком – РФС. Заседали около семи часов. Юридически в Лозанне, реально – онлайн, это распространенная практика, оставшаяся со времен ковида и позволяющая экономить время и деньги.

Заседание было комбинированным, то есть рассматривались иски к ФИФА и УЕФА, отстранившим российские сборные. Удобно в том плане, что не надо объяснять одно и то же другому составу судей.

– Насколько сильны аргументы российской стороны, учитывая, что в спортивном праве нет пункта, позволяющего отстранять целые страны?

– Как юрист, представляющий РФС, считаю нашу позицию намного более сильной. Но анонсировать что-либо не готов, поскольку результат может оказаться противоположным.

– На что опираются ФИФА И УЕФА в сугубо юридическом смысле?

– Например, на угрозу безопасности соревнований. В мире сильны антироссийские настроения, повсюду миллионы украинских беженцев.

Ответчики не возлагают вину за это на РФС, но указывают: в силу сложившихся обстоятельств никто не знает, чем может обернуться международный матч с российским участием. И брать на себя ответственность не хотят. А представить действительно можно всякое, вплоть до массовых протестов и беспорядков, – такова позиция ФИФА и УЕФА.

– Если решение CAS по отстранению от еврокубков будет в пользу российских клубов, нынешний сезон в любом случае мимо?

– Ничего подобного. Заседания спланированы с учетом календаря, в этом и смысл. 11 июля суд, 15-го – жеребьевка. Если вердикт будет положительным, российские клубы успеют в нее попасть, – сказал .