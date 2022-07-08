«Лидс» за 25 млн евро и бонусы купил вингера Синистерру у «Фейеноорда». Это лучший молодой игрок ЛК

«Лидс» приобрел вингера у «Фейеноорда».

Английский клуб подписал с 23-летним игроком сборной Колумбии контракт сроком до июня 2027 года. По данным Фабрицио Романо, трансфер левого вингера обошелся в 25 млн евро и бонусы.

В минувшем сезоне в составе «Фейеноорда» Синистерра вышел в финал Лиги Конференций. Там его команда уступила «Роме». Луис был признан лучшим молодым игроком турнира, а также вошел в символическую сборную Лиги Конференций.

Фото: сайт «Лидса»

Синистерра – шестой новичок «Лидса» за это трансферное окно. Ранее состав команды пополнили полузащитники Бренден Ааронсон, Тайлер Адамс, Дарко Джаби и Марк Рока, а также защитник Расмус Кристенсен.

Колумбиец забил 23 гола и отдал 12 передач в 49 матчах за во всех турнирах прошлого сезона. Его полную статистику можно изучить здесь.