«Лейпциг» продал «Лидсу» хавбека сборной США Адамса за 23 млн евро и бонусы

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«Лидс» объявил о приобретении полузащитника Тайлера Адамса у «Лейпцига».

Контракт с футболистом сборной США подписан до 2027 года. 23-летний игрок стал пятым новичком команды – ранее пришли хавбеки Бренден Ааронсон, Дарко Джаби и Марк Рока, а также защитник Расмус Кристенсен.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, за Адамса «Лидс» заплатил 20 млн фунтов (23,4 млн евро), также предусмотрены бонусы.

В прошлом сезоне полузащитник провел в Бундеслиге 24 матча, отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: leedsunited.com

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