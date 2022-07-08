«МЮ» показал домашнюю форму с воротником поло с дизайном из треугольников в стиле 1994 года. Роналду участвовал в презентации

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия adidas игровая форма стиль Футбол

«Манчестер Юнайтед» показал домашнюю форму на сезон-2022/23.

Компания adidas изготовила комплект экипировки на сезон-2022/23 преимущественно в красном цвете, традиционном для клуба. Есть также белые вставки и черные полоски на плечах.

Главная особенность этой формы – белый воротник поло с дизайном из треугольников в стиле разных форм 1994 года. Гетры выполнены с использованием черного и красного цветов, на них также есть треугольники.

Отметим, что в презентации участвовал нападающий Криштиану Роналду, который хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Он пропустил 4 тренировочных дня предсезонки, а также, скорее всего, не поедет в предсезонное турне с командой.

Фото: сайт «Манчестер Юнайтед»

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