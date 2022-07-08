«МЮ» показал домашнюю форму с воротником поло с дизайном из треугольников в стиле 1994 года. Роналду участвовал в презентации

«Манчестер Юнайтед» показал домашнюю форму на сезон-2022/23.
Компания adidas изготовила комплект экипировки на сезон-2022/23 преимущественно в красном цвете, традиционном для клуба. Есть также белые вставки и черные полоски на плечах.
Главная особенность этой формы – белый воротник поло с дизайном из треугольников в стиле разных форм 1994 года. Гетры выполнены с использованием черного и красного цветов, на них также есть треугольники.
Отметим, что в презентации участвовал нападающий Криштиану Роналду, который хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Он пропустил 4 тренировочных дня предсезонки, а также, скорее всего, не поедет в предсезонное турне с командой.
Фото: сайт «Манчестер Юнайтед»