У домашней формы «МЮ» на сезон-2022/23 – воротник поло с дизайном из треугольников в стиле 1994 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия adidas игровая форма стиль Футбол

Появилась фотография новой домашней формы «Манчестер Юнайтед».

Компания adidas изготовила комплект экипировки на сезон-2022/23 преимущественно в красном цвете, традиционном для клуба. Есть также белые вставки и черные полоски на плечах.

Главная особенность этой формы – белый воротник поло с дизайном из треугольников в стиле разных форм 1994 года.

Гетры выполнены с использованием черного и красного цветов, на них также есть треугольники.

Фото: jerseyreview

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