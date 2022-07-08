Гаранин об 1:2 с ЦСКА: «Сочи» не вошел в игру в первом тайме. Время есть, будем стараться»

прокомментировал поражение от (1:2).

Главный тренер высказался после матча Кубка PARI Премьер.

«Двоякие чувства от матча. В первом тайме не вошли в игру. Во втором мы увидели тех ребят, которые понимают, что мы хотим, что они хотят от самих себя.

То, что мы участвовали в турнире — это классно, здорово. Если бы турнира не было, то мы спланировали бы все по-другому. Здорово, что мы играли одним составом.

Для нас самих вопрос, как будет складываться наша игра дальше. Мы выполнили работу, которую хотели. Не могу сказать, что что-то кардинально изменили. Фрагменты хорошие, но они были и раньше.

Мы хотим глубже копнуть в структуре, моментах. Время есть, будем стараться», — сказал Гаранин.