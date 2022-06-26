Гаранин о дебюте в «Сочи» против «Зенита»: «Знакомство с командой, но положительные моменты уже присутствуют»

оценил поражение от (1:1, 2:4 по пен.).

Новый главный тренер высказался после матча Кубка PARI Премьер.

«Интересная игра. Мы прекрасно понимаем уровень соперников. Один из лидеров в нашей стране. У нас происходит знакомство с командой. С тем, как играли в предыдущие годы. И хотим понять, что уже мы хотим добавить, чтобы быть гибче. Но положительные моменты уже присутствуют в большом объеме.

Какие-то глобальные выводы делать рано. Нужно время. В первом тайме мы играли в новую схему. Это не так легко. Но для себя отметили, что схема рабочая и футбольная.

Во втором тайме вернулись к старой схеме, в которую команда играла три года. Она тоже очень футбольная. Мы понимаем, что это первая игра. Это большая школа для молодых футболистов, которые у нас сейчас есть», — сказал Гаранин.