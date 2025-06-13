Эберль о КЧМ: «Путешествие в неизвестность. «Бавария» хочет пройти как можно дальше»

Макс Эберль рассказал о задаче «Баварии» на клубном чемпионате мира в США.

«Когда «Бавария » участвует в турнире, всегда важно выступить как можно успешнее. Пока не знаем, чего ожидать. Стараемся подготовиться как можно лучше и, конечно, хотим пройти как можно дальше. Но это своего рода путешествие в неизвестность.

Это волнительно для всех нас. Конечно, мы здесь, чтобы выигрывать матчи и пройти как можно дальше», – сказал спортивный директор «Баварии».

Мюнхенцы сыграют в одной группе с «Окленд Сити», «Бока Хуниорс» и «Бенфикой».