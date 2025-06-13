Эберль о КЧМ: «Путешествие в неизвестность. «Бавария» хочет пройти как можно дальше»
Макс Эберль рассказал о задаче «Баварии» на клубном чемпионате мира в США.
«Когда «Бавария» участвует в турнире, всегда важно выступить как можно успешнее. Пока не знаем, чего ожидать. Стараемся подготовиться как можно лучше и, конечно, хотим пройти как можно дальше. Но это своего рода путешествие в неизвестность.
Это волнительно для всех нас. Конечно, мы здесь, чтобы выигрывать матчи и пройти как можно дальше», – сказал спортивный директор «Баварии».
Мюнхенцы сыграют в одной группе с «Окленд Сити», «Бока Хуниорс» и «Бенфикой».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
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