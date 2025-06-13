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Пулишич о критике после 4 подряд поражений США: «Можете что угодно говорить о моей игре, но ставить под сомнение самоотдачу – крайне неуместно»

Кристиан Пулишич отреагировал на критику в свой адрес.

В последних матчах сборная США потерпела четыре поражения подряд.

«Вы можете что угодно говорить о моей игре, но ставить под сомнение мою самоотдачу, тем более в матчах за сборную – на мой взгляд, это крайне неуместно.

Люди всегда выражают мнения, но в конечном итоге я сосредоточен на том, как стать лучше», – сказал хавбек сборной США и «Милана».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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