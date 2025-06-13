Президент «Урала»: «Домашнее судейство в Грозном или не домашнее, но есть факт: опытный судья ошибся в ключевом эпизоде»

Президент «Урала» высказался о судействе в Грозном.

Ранее бывший форвард екатеринбургского клуба Андрей Панюков заявил : «Я знал, что «Урал » проиграет в Грозном. Там могут «убить» качественно, это было всегда».

«В первую очередь он хороший парень, и я уважаю его мнение. Конечно, все видели, как судили нас в последнем матче. В Грозном правда тяжело играть. Мы давно там не выигрывали и даже вничью не играли.

Честно, не знаю, как там судьи работают, довлеют над ними или нет. Могу сказать, что опытный судья не засчитал гол. Наверное, судить там так же тяжело, как и играть. Домашнее судейство в Грозном или не домашнее, но есть факт: опытный судья ошибся в ключевом эпизоде», — сказал Григорий Иванов .

«Урал » уступил «Ахмату » (2:1, 0:2) по сумме двух матчей за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне. Позже ЭСК РФС признал , что судья Сергей Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев на 12-й минуте ответного стыкового матча.