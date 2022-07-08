Чистяков о Европе: «Питер, «Зенит» – топ, но я хотел бы попробовать. Деньги? Подвинусь, че делать?»

Защитник не прочь продолжить карьеру в Европе.

– Основа «Зенита» или поехать в Европу в топ-клуб, но сидеть на лавке?

– Основа «Зенита». Конечно – играть. В чем прикол?

– А если основа «Зенита» или средний клуб в Европе? Шестое-пятое место.

– Я бы хотел поиграть в Европе. В Испании, мне кажется. В Англии.

– В «Валенсии»?

– Возможно, в «Валенсии». Мне нравится здесь. Питер, «Зенит» – это топ. Но в дальнейшем, дай бог, если будет возможность, то я хотел бы попробовать.

– А то, что придется подвинуться по деньгам?

– Подвинусь, че делать? Хочется попробовать, – сказал Чистяков.