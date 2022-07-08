«Волынь-1943 – помним!» Фанаты «Погони» вывесили баннер о Волынской резне на игре ЛК

Болельщики провели акцию в память о жертвах Волынской резни.

На матче против (4:1) фанаты польского клуба вывесили баннер с надписью «Волынь-1943 – помним!»

В 1943 году Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов (бандеровское движение) (деятельность обеих запрещена в России) организовали массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и лиц других национальностей на территории Волыни. По различным данным, это привело к гибели 50-60 тысяч поляков.

Изображение: twitter.com/narodowylublin