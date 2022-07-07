Уорнок о Роналду: «Великий игрок, но «МЮ» нужна сплоченность в раздевалке. Тен Хаг не будет против ухода Криштиану»

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Нил Уорнок считает, что уход Криштиану Роналду из «МЮ» может помочь тренеру команды Эрику тен Хагу.

«Несмотря на то, что тен Хаг не скажет об этом публично, я думаю, что он не будет сильно против ухода Роналду из клуба.

Великий игрок, но «МЮ» нужно поддерживать тен Хага игроками, которые ему нужны, нужно позволить ему построить свою собственную команду и вернуть дух и сплоченность в раздевалке», – написал бывший тренер клубов АПЛ в твиттере.

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