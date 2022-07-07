Кристенсен о «Барселоне»: «Потенциал позволяет взять все трофеи. Немного есть команд сильнее»

Защитник Андреас Кристенсен прокомментировал заключение контракта с «Барселоной».

«Я хочу вносить свой вклад при помощи ежедневной работы и учиться у всех вокруг. Я верю, что эта команда обладает потенциалом, позволяющим выиграть все турниры, и так всегда в истории клуба и было.

Каждый игрок хочет выходить на поле еженедельно. В команде есть конкуренция, и она позволит мне стать сильнее. Я не хочу называть конкретные имена, просто скажу, что все защитники «Барселоны» великолепны. Пике – легенда, думаю, что многому могу у него научиться.

не просил меня ни о чем особенном. Я здесь благодаря тому, как играл прежде и каким был человеком. Думаю, я хорошо впишусь в игру команды, мне не придется ничего менять.

Я здоров и с нетерпением жду возможности сыграть. Я горжусь временем, проведенным в . Повторюсь, я совершенно здоров.

Я хочу насладиться предстоящим сезоном. У нас в составе потрясающие футболисты, немного есть команд сильнее «Барселоны». Хочу помочь ей, потому что знаю, что у нее большой потенциал», – сказал Кристенсен.

«Барселона» бесплатно подписала Кристенсена. Контракт – до 2026 года